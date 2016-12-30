Леонид Вайсфельд: "Через год Капризов может уехать в НХЛ"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд выразил разочарование результатами сборной России на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина потерпела уже два поражения в трех матчах группового турнира (от Канады и США). Также менеджер уфимцев призвал не придавать слишком большого значения индивидуальной статистике игроков, включая Кирилла Капризова, выступающего за "Салават".

– Такой результативностью я не удивлен, потому что и в "Салавате" он набирает достаточно очков, – цитирует "Р-Спорт" Вайсфельда. – Другой вопрос, что результаты команды не радуют, пока турнир складывается не так гладко, и он как лидер несет за это ответственность. Он молодец, конечно, но я бы сейчас не обращал такого пристального внимания на результативность, все-таки надо учитывать разгром Латвии.

Что касается его возможного отъезда в НХЛ уже летом, то у него контракт на следующий год. А вот через год, теоретически, он сможет уехать.