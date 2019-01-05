01:55 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Леонид Вайсфельд: "Американцу могли бы дать четыре минуты за удар Кравцова"

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Известный российский функционер и бывший арбитр Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением относительно спорных судейских решений в полуфинале МЧМ-2019 Россия – США. Их разбор – здесь.

– Судья правильно не засчитал шайбу Шашкова (от конька), – заявил Вайсфельд. – В остальном судят нормально – сейчас опять в большинстве сыграем.

– Что скажете об инциденте с участием Денисенко, Сэмберга и Кравцова в конце первого периода?

– Денисенко дал основание дать обоюдные удаления, но ситуация двойственная – с одной стороны, он должен был заступиться, с другой – если бы не влез, было бы "5 на 3".

– Кравцова грубо атаковали сзади. Удаление тянуло на больший штраф?

– По идее американцу могли бы были дать 4 минуты, а Денисенко – две, но арбитры решили не давать. (Евгений Белоусов)

Россия – США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019

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