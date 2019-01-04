Кравцов тренируется в составе сборной России перед матчем с США

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов принимает участие в тренировке команде перед полуфиналом МЧМ-2018 с США.
Напомним, что в четвертьфинале против Словакии (8:3) 19-летний форвард получил повреждение и ушел в раздевалку во втором периоде, так больше и не появившись на льду. (Алексей Шевченко)
Полуфинал молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере Россия – США состоится в ночь с 4 на 5 января, начало – 0.00 (время московское). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Виталий Кравцов тренируется перед матчем с США! Ура! #worldjuniors2019 pic.twitter.com/UU40EInuay– СЭ Хоккей (@hockey_se) 3 января 2019 г.
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