Кравцов считает некрасивым поведение Захарчука в моменте с силовым приемом на Пеньковском

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов в интервью корреспонденту "СЭ" прокомментировал момент с силовым приемом Степана Захарчука на Артеме Пеньковском. Он отметил, что ему такое поведение кажется некрасивым.

– Как отнеслись к моменту с силовым приемом Степана Захарчука на Артеме Пеньковском? Не испугались?

– Честно говорят, испугался. Все равно, когда ты на льду, можешь понять, зачем соперник спиной стоит. А тут Захарчук прямо намеренно шел. Не знаю, что у него в голове было. А он намеренно ударил Пеньковского в борт и говорит: "Симулянт, вставай". Игорек Полыгалов, метр шестьдесят, подлетел сразу, перевернул Захарчука в углу. Игорек, конечно, зверь.

Для меня такое поведение кажется некрасивым. Все же мы хоккеисты, никто не знает, как судьба сложится. Может, в одной команде окажетесь, а ты бежишь и в спину его убиваешь. Сыграй по правилам в тело.

– Эксперты говорят, что Пеньковский сам виноват.

– Ну как – на тебя идет игрок, хочется, конечно, уйти как-то от приема. Шансов не было – либо потеряешь голову и плечи, либо попытаешься увернуться. Захарчук не то чтобы не хотел бить в плечо. Он намеренно в спину шел. Не знаю, что там эксперты смотрели… Захарчук в матче с "Магниткой" кого-то в центре убил… Но там никто ничего не сказал. Что, там тоже хоккеист виноват, что в хоккей пошел играть? (Алексей Шевченко)

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