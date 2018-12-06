Кравцов - о "Рейнджерс": "Если бояться, то нужно дома под одеялом сидеть. Я уверен в своих силах"

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал, что у него также были варианты продолжения карьеры в России, но он отказался. Хоккеист отметил, что хочет попробовать себя в "Рейнджерс".

– Сколько раз предлагали за последнее время подписать контракт с "Трактором"?

– Ни разу. Я не знаю, до меня эта информация не доходила, может, агент сразу это пресекал. Он спросил меня, что дальше. Я сказал, что хочу уехать. Не скрою, были варианты – предлагали контракт на три года. Я отказался.

– В России?

– Да, деньги сумасшедшие.

– 100 миллионов рублей?

– Ну, примерно, может быть, столько давали.

– Сознательно отказались?

– У моей мечты цена не в деньгах. Хочу попробовать себя там. Мои ошибки – моя жизнь.

– Следите за "Рейнджерс"? Там же тренер поменялся, и у Павла Бучневича, который играет в вашем стиле, проблемы. Не боитесь такого?

– Нет. Если бояться, то нужно дома под одеялом сидеть. Я уверен в своих силах. Нужно показать, на что ты способен, и делать, что говорят. Я слежу за командой. В некоторых моментах нравится, как "Рейнджерс" играет.

– Впишитесь в это?

– Надеюсь, но не могу сказать, как получится. Я думал, что и на юниорский чемпионат поеду, ведь я единственный был, кто в КХЛ играл. Но меня со сборов прямо – "давай …". (Алексей Шевченко)

"В России предлагали сумасшедшие деньги. Но я уеду за мечтой в "Рейнджерс". Главный русский талант КХЛ

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