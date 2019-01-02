Кравцов назвал, что и кому хочет доказать на МЧМ. Американцы и канадцы - не на первом месте

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов рассказал, что жаждет встретиться в полуфинале МЧМ-19 со сборной США, где выступает форвард Оливер Вальстрем, который после драфта заявил, что "Рейнджерс" ошиблись, взяв под 9-м номером не его, а какого-то там Кравцова.

– Оливер как-то слишком самовлюбленно к себе относится, – говорит Кравцов. – Посмотрим, что он покажет на молодежном чемпионате мира. Так ли он хорош, как о себе говорит. Но я не зацикливаюсь на Вальстреме. Мне важно провести МЧМ на хорошем уровне. Но, конечно, куда больше хочется выиграть этот турнир. Доказать всем и самому себе, а не Вальстрему или условным канадцам, что мы, и я в том числе, способны на все. Хотя я хорошо помню, как на МЧМ-2011 Сами Ватанен сказал, что Финляндия обыграет Россию. Эти слова передали Евгению Кузнецову. В итоге мы выиграли тот четвертьфинал, Кузнецов забил из-под Ватанена и сказал, что один Челябинск больше всей Финляндии. Такое мне по нраву, – сказал Кравцов.

В четырех матчах МЧМ-19 в составе сборной России Кравцов набрал 5(2+3) очков в четырех матчах.

Кравцов – настоящее явление российского хоккея. Интервью звезды молодежки – в рубрике Еронко