Кравцов играл на МЧМ с надрывом трицепса и пропустит две недели

Как стало известно "СЭ", нападающий "Трактора" и молодежной сборной России Виталий Кравцов​ проводил последние матчи чемпионат мира с травмой. В игре со Словакией в четвертьфинале он получил надрыв трицепса. Теперь Кравцов пропустит две недели. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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