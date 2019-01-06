Кравцов играл на МЧМ с надрывом трицепса и пропустит две недели

Как стало известно "СЭ", нападающий "Трактора" и молодежной сборной России Виталий Кравцов проводил последние матчи чемпионат мира с травмой. В игре со Словакией в четвертьфинале он получил надрыв трицепса. Теперь Кравцов пропустит две недели. (Алексей Шевченко)
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