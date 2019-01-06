05:17 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Кравцов играл на МЧМ с надрывом трицепса и пропустит две недели

Обсудить
0

Как стало известно "СЭ", нападающий "Трактора" и молодежной сборной России Виталий Кравцов​ проводил последние матчи чемпионат мира с травмой. В игре со Словакией в четвертьфинале он получил надрыв трицепса. Теперь Кравцов пропустит две недели. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Опрос

Молодежная сборная России стала третьей на МЧМ-2019. Такой результат - это...
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ