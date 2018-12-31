03:36 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Коваленко не сыграет со Швейцарией

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Молодежная сборная России объявила состав на матч молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Нападающий Николай Коваленко, который стал лучшим игроком встречи против Чехии, не сыграет из-за травмы. Заменил его Никита Шашков.

Встреча начнется в 4.00 по московскому времени.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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