Коваленко не сыграет со Швейцарией

Молодежная сборная России объявила состав на матч молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Нападающий Николай Коваленко, который стал лучшим игроком встречи против Чехии, не сыграет из-за травмы. Заменил его Никита Шашков.

Встреча начнется в 4.00 по московскому времени.

🇨🇭 VS 🇷🇺 Подвезли состав нашей сборной на третий матч группового этапа. Поболеем 🙌 pic.twitter.com/1o4QBH5J8c – Хоккей России (@russiahockey) 31 декабря 2018 г.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею