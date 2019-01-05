02:48 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Костин выбросил шлем и отдал часы за звание лучшего игрока. Видео

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Капитан молодежной сборной России Клим Костин не сдержал эмоций после поражения в 1/2 финала чемпионате мира с США (1:2). 19-летний форвард перед награждением лучших россиян по итогам турнира от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
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