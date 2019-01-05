Костин выбросил шлем и отдал часы за звание лучшего игрока. Видео

Капитан молодежной сборной России Клим Костин не сдержал эмоций после поражения в 1/2 финала чемпионате мира с США (1:2). 19-летний форвард перед награждением лучших россиян по итогам турнира от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке.

Klim Kostin tossed his helmet and then gave his watch for being a top three player to someone off camera. #WJC2019 pic.twitter.com/7EuRwQtAFi – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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