Костин поблагодарил трибуны после завоевания бронзовых медалей МЧМ-2019

Капитан молодежной сборной России Клим Костин после победы над Швейцарией в матче за 3-е место чемпионата мира (5:2) во время награждения похлопал трибунам. 19-летний россиянин достаточно долго аплодировал, приложил руку к сердцу в какой-то момент. Зрители встретили это сдержанно, но свиста не было.

Вчера после поражения от США в 1/2 финала турнира (1:2) Костин произнес в адрес трибун известное английское ругательство, за что затем извинился.

Klim Kostin saluted the crowd after receiving his medal. #WJC2019 pic.twitter.com/8s6nGYj3jT – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 5 января 2019 г.

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