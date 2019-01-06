02:40 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Костин поблагодарил трибуны после завоевания бронзовых медалей МЧМ-2019

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Капитан молодежной сборной России Клим Костин после победы над Швейцарией в матче за 3-е место чемпионата мира (5:2) во время награждения похлопал трибунам. 19-летний россиянин достаточно долго аплодировал, приложил руку к сердцу в какой-то момент. Зрители встретили это сдержанно, но свиста не было.

Вчера после поражения от США в 1/2 финала турнира (1:2) Костин произнес в адрес трибун известное английское ругательство, за что затем извинился.

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