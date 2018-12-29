05:50 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Конделик подбородком забросил России на МЧМ. Видео

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Молодежная сборная Чехии отыграла одну шайбу в матче чемпионата мира против России. В конце второго периода защитник Давид Квасничка сделал бросок по воротам, но шайба попала в подбородок его партнеру по команде Яхима Конделика и перелетела через российского вратаря. Счет во встрече стал 2:1 в пользу россиян. 

Трансляция матча Чехия – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​

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