Конделик подбородком забросил России на МЧМ. Видео

Молодежная сборная Чехии отыграла одну шайбу в матче чемпионата мира против России. В конце второго периода защитник Давид Квасничка сделал бросок по воротам, но шайба попала в подбородок его партнеру по команде Яхима Конделика и перелетела через российского вратаря. Счет во встрече стал 2:1 в пользу россиян.

If it counts, it counts 😳 David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj – TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.

Трансляция матча Чехия – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​