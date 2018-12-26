Комтуа будет капитаном молодежной сборной Канады на МЧМ-2019

Нападающий "Анахайма" Максим Комтуа назначен капитаном молодежной сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2019. Его ассистентами будут Джарет Андерсон-Нолан, Иан Митчелл и Эван Бушар.
Примечателен тот факт, что 19-летний Комтуа является единственным игроком, который играл за канадцев на прошлом МЧМ.
Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Россия в группе A сыграет с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
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