Комтуа будет капитаном молодежной сборной Канады на МЧМ-2019

Нападающий "Анахайма" Максим Комтуа​ назначен капитаном молодежной сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2019. Его ассистентами будут Джарет Андерсон-Нолан, Иан Митчелл и Эван Бушар.

Примечателен тот факт, что 19-летний Комтуа является единственным игроком, который играл за канадцев на прошлом МЧМ.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Россия в группе A сыграет с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.