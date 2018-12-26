06:12 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Комтуа будет капитаном молодежной сборной Канады на МЧМ-2019

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Нападающий "Анахайма" Максим Комтуа​ назначен капитаном молодежной сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2019. Его ассистентами будут Джарет Андерсон-Нолан, Иан Митчелл и Эван Бушар.

Примечателен тот факт, что 19-летний Комтуа является единственным игроком, который играл за канадцев на прошлом МЧМ.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Россия в группе A сыграет с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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