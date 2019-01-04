Компания, представляющая интересы Комтуа, возмущена травлей игрока в социальных сетях

Агентская компания Roy Sports Group опубликовала заявление по поводу ситуации вокруг капитана молодежной сборной Канады Максима Комтуа. Игрок стал подвергаться нападкам в социальных сетях после поражения канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира.

– Максим Комтуа – абсолютный пример канадского хоккеиста, который растет с командой и становится самоотверженным лидером, – говорится в заявлении компании, представляющей интересы игрока. – Никто не может гордиться больше тем, что носит кленовый лист на форме и капитанский знак. Этот молодой человек понимает и принимает давление, которое связано с его ролью в хоккейном мире.

Стыдно и неприемлемо, что некоторые трусы, скрывающиеся в социальных сетях, могут подвергать атакам характер игроков сборной, которые всем сердцем бились за страну.

Это будет единственное заявление по данной теме. Мы не допустим трусливых комментариев. Пользуясь этой ситуацией, мы должны обратить внимание на проблему кибербуллинга и травли в Интернете.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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