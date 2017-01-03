06:48 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Колин Уайт: "Игра со Швейцарией стала для нас уроком, к матчу с Россией подойдем во всеоружии"

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Защитник молодежной сборной США Колин Уайт подчеркнул после четвертьфинального матча чемпионата мира со Швейцарией (3:2), что команда не подготовилась должным образом к поединку. В полуфинале американцы сыграют с Россией.

– Соперник переиграл нас, – приводит официальный сайт турнира слова Уайта. – Но хорошие команды всегда находят способ победить. Сегодня наш голкипер был на высоте и совершил несколько отличных спасений. Мы не подготовились должным образом к этой встрече. Это стало для нас уроком, и к матчу с Россией мы подойдем во всеоружии.

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