Кого послал капитан сборной России после получения приза лучшего игрока команды на МЧМ?

Капитан молодежной сборной России Клим Костин после награждения лучших игроков россиян на турнире что-то сказал в адрес трибун, на чем сделало акцент телевидение. Предположительно, он ответил на гул трибун и произнес самое распространенное американское ругательство. Церемония состоялась после поражения россиян от США в 1/2 финала (1:2).

Кроме того, перед награждением 19-летний россиянин от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

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