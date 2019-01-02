Клим Костин: "Выиграть у канадцев всегда очень важно"

Капитан молодежной сборной России​ Клим Костин признался, что победа над Канадой в матче чемпионата мира (2:1) была очень важна, так как добавила уверенности. По его словам, недооценки сборной Словакии в 1/4 финала турнира не будет.

- Новый год отметили со стаканом сока, поздравили друг друга и все, готовимся к следующей игре, - цитирует Sport24 Костина. - Выиграть у канадцев всегда, из года в год, очень важно. Это большая битва. Такая победа добавляет уверенности. Ты проверяешь команду на прочность. Это помогает. Всегда есть еще над чем поработать. Какие-то помарки были в нашей игре, а так, в принципе, коллектив отличный и все нормально.

Словаков хорошо мы не знаем. Мы не смотрели их игры, но думаю, этим займутся наши тренеры, разберут их игру и подготовят нас. Недооценки соперника никакой не может быть, так как уже не одна команда преподнесла сюрприз более сильным командам на этом турнире, так что недооценки не должно быть.

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