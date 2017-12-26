Клим Костин: "Тренер нам говорит, как играть, а мы выходим – и из головы все вылетает"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин посетовал на нехватку хладнокровия после первого матча команды на молодежном чемпионате мира против Чехии (4:5). Также он отметил, что россияне не выполняют тренерскую установку.

– Где-то немного не повезло, где-то не хватила мастерства и хладнокровия, – сказал Костин. – По игре в большинстве – не выполняем тренерскую установку. Тренер нам говорит, мы выходим на лед, а из головы все вылетает. На тренировке обороняемся по одной схеме, а на деле действуем не так. Будем работать над этим на тренировках, стараться исправить. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что следующий матч россияне проведут 28-го декабря против Швейцарии.

Трансляция матча Чехия - Россия

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