05:19 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Клим Костин: "Судья, наверное, решил уравнять игру"

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Нападающий молодежной сборной РоссииКлим Костин после победы над Данией на МЧМ-2019 (4:0) поделился мнением о работе судей. Также он добавил, что устал больше эмоционально, чем физически.

– Почему столько удалений?

– Судья, наверное, решил уравнять игру. Это точно были не североамериканские судьи. В североамериканских лигах за такое могут дать удаления тому, кто упал – за симуляцию. У датчан были такие же моменты нарушений, но им не давали. Кажется, судья был на их стороне.

– Сильно устали? Завтра уже матч с Чехией.

– Больше эмоционально устал. Первые десять минут нервозные были. А физически нормально себя чувствую. (Алексей Шевченко)

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