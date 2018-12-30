20:35 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Клим Костин: "С таким тренером, персоналом, командой можно спокойно золото выиграть"

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Капитан молодежной сборной России  Клим Костин прокомментировал успехи команды на молодежном чемпионате мира. Россияне выиграли стартовые матчи у Дании (4:0) и Чехии (2:1). В групповом турнире им также предстоят встречи со Швейцарией (31 декабря) и Канадой (1 января).

– Появилось ощущение, что команда может доехать до золота?

– Оно появилось, как только я приехал в сборную. С таким тренером, с таким персоналом, с такой командой можно спокойно золото выиграть. Главное – выполнять тренерскую установку, быть одной семьей и действовать построже.

– Вы во второй раз приезжаете на МЧМ. Что для вас это меняет?

– Ничего.

– Но вы теперь знаете специфику турнира изнутри, это как-то помогает?

– На льду поспокойнее себя веду, потому что есть опыт. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Костина //
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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