Клим Костин: "От матча к матчу игра молодежки улучшается"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) отметил, что игра команды улучшается с каждым поединком. По его словам, соперник заставил понервничать россиян, забросив шайбу в большинстве.
- Спокойненько забили, - сообщил Костин. - Потом пару раз удалились и пропустили. Начался небольшой нервячок. В итоге все сложилось нормально, забили еще больше и успокоились.
- В концовке были проблемы с дисциплиной?
- Просто каждый хочет забить побольше (улыбается), и внести свой вклад. Это нормальное желание для хоккеиста, и ничего страшного в этом нет.
- Видите прогресс?
- Конечно. От матча к матчу игра улучшается, но всегда есть, куда расти.
- Как будете готовиться со шведами?
- Сегоня отдохнем, завтра - плодотворно потренеруемся, разберем ошибки матчей с белорусами и швейцарцами. Так настроимся и выйдем с полными силами на следующего противника.
- Поедете на матч Канада - США на открытом воздухе?
- Спросим у тренеров. Конечно, хочу его увидеть - будет интересная игра. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
rad19
что то незаметно , в большинстве вообще ничего сделать не могут , в зону с трудом входят и закрепиться для розыгрыша шайбы не получается совсем , а бросков вообще нет , защитники чудят по полной , проваливаются постоянно , и индивидуально справиться с нападающими соперника не могут , вратари отдельная тема , не выручают , пропускают левые шайбы...... короче такой сумбурной и бестолковой игры от молодёжки я давно не видел и кажется что выигрыш четвертьфинала это потолок и большой успех для этого состава........к сожалению большего от этого состава с беззубой и суматошной игрой ждать не приходиться...... а как хотелось бы ошибиться......
07:49