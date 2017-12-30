Клим Костин: "От матча к матчу игра молодежки улучшается"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) отметил, что игра команды улучшается с каждым поединком. По его словам, соперник заставил понервничать россиян, забросив шайбу в большинстве.

- Спокойненько забили, - сообщил Костин. - Потом пару раз удалились и пропустили. Начался небольшой нервячок. В итоге все сложилось нормально, забили еще больше и успокоились.

- В концовке были проблемы с дисциплиной?

- Просто каждый хочет забить побольше (улыбается), и внести свой вклад. Это нормальное желание для хоккеиста, и ничего страшного в этом нет.

- Видите прогресс?

- Конечно. От матча к матчу игра улучшается, но всегда есть, куда расти.

- Как будете готовиться со шведами?

- Сегоня отдохнем, завтра - плодотворно потренеруемся, разберем ошибки матчей с белорусами и швейцарцами. Так настроимся и выйдем с полными силами на следующего противника.

- Поедете на матч Канада - США на открытом воздухе?

- Спросим у тренеров. Конечно, хочу его увидеть - будет интересная игра. (Алексей ШЕВЧЕНКО)