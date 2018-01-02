19:52 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Клим Костин - о матче против США: "Это будет война. Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы"

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Нападающий сборной России Клим Костин сказал, что команда сделает все, чтобы обыграть США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Форвард считает, что россияне должны провести предстоящую игру очень достойно.

- Это же не матч будет против США. Это будет война, - отметил Костин. - Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы. Да, американцы, может быть, техничней нас, быстрей, но когда ты ловишь зубами шайбу, самоотверженно играешь в обороне, то тебе воздастся.

Я прекрасно знаю, что в Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев. И потому на нас дополнительная ответственность. Мы должны сыграть очень достойно", – сказал Костин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, матч США - Россия состоится в ночь на 3 января. Начало игры - 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Boooom

С чего он взял что в США не любят Россию. На американских сайтах нет ни одной новости в стиле "надо громить русских" "костьми ложится и т.п." вообще нет никакого ажиотажа перед предстоящей игрой.

21:45

Якут Хан

Посмотрим сегодня на питерских армян. Обязаны пиндосов вынести. В 1 матче Алтын в камерах соперника уничтожал)) тут же ввшел и чз Полодяна дал им покакать&#129315;

21:24

Якут Хан

Какая нафиг война?! Ерунда это все... Вот Сергея Наильевича не стало((( это огромная потеря для нашего хоккея

21:15

Якут Хан

Употребитель)))) на календарь порой смотри))))

21:08

Якут Хан

Веселы, ну а ты то чего начинаешь? Сегодня 2 на календаре. Смейся дальше...

21:05

Якут Хан

А этот волк? Тоже мне хотел залечить.. в итоге когда я мысль пустил он заглох((

20:58

Якут Хан

Томас, с Новым годом!

20:53

Thomas_Boy_

Ага.

20:48

Якут Хан

Слышь Том

20:47

Якут Хан

Пойду выпью. Потом посмотрю. Иии..

20:40

Thomas_Boy_

Мы, чатлане, такие... Все воспринимаем близко.

20:40

Якут Хан

Граф говорит правду. Я бы посмотрел на вас когда он говорит. Порой ерунду, но он по сравнению с Вами иной человек

20:36

Якут Хан

Том, ты че так близко все воспринимаешь? Извини. И не горюй)) ничего личного

20:33

Thomas_Boy_

Якут Хан __________ Я не пацак, а чатланин. Не нравится пуская болтовня. Готов выигрывать - выигрывай без лишних слов. Языком трепать лучше после победы.

20:30

Якут Хан

Если че пиши утром. Я спать буду

20:27

Якут Хан

Тут есть волки и клоуны. Да и ты порой с рельсов сьезжаешь... мы выйдем из пиндосов. Они в академии не правильно русских понимают))))

20:26

Якут Хан

Том ты вроде норм пацак?! Че ненравится?

20:21

Якут Хан

и ты тоже

20:20

Thomas_Boy_

Если бы медали вручали за пустую болтовню, вы бы не вылезали из призеров.

20:01