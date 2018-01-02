Клим Костин - о матче против США: "Это будет война. Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы"

Нападающий сборной России Клим Костин сказал, что команда сделает все, чтобы обыграть США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Форвард считает, что россияне должны провести предстоящую игру очень достойно.

- Это же не матч будет против США. Это будет война, - отметил Костин. - Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы. Да, американцы, может быть, техничней нас, быстрей, но когда ты ловишь зубами шайбу, самоотверженно играешь в обороне, то тебе воздастся.

Я прекрасно знаю, что в Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев. И потому на нас дополнительная ответственность. Мы должны сыграть очень достойно", – сказал Костин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, матч США - Россия состоится в ночь на 3 января. Начало игры - 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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