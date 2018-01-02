Клим Костин - о матче против США: "Это будет война. Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы"

Нападающий сборной России Клим Костин сказал, что команда сделает все, чтобы обыграть США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Форвард считает, что россияне должны провести предстоящую игру очень достойно.
- Это же не матч будет против США. Это будет война, - отметил Костин. - Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы. Да, американцы, может быть, техничней нас, быстрей, но когда ты ловишь зубами шайбу, самоотверженно играешь в обороне, то тебе воздастся.
Я прекрасно знаю, что в Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев. И потому на нас дополнительная ответственность. Мы должны сыграть очень достойно", – сказал Костин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, матч США - Россия состоится в ночь на 3 января. Начало игры - 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 - здесь //
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Boooom
С чего он взял что в США не любят Россию. На американских сайтах нет ни одной новости в стиле "надо громить русских" "костьми ложится и т.п." вообще нет никакого ажиотажа перед предстоящей игрой.
21:45
Якут Хан
Посмотрим сегодня на питерских армян. Обязаны пиндосов вынести. В 1 матче Алтын в камерах соперника уничтожал)) тут же ввшел и чз Полодяна дал им покакать🤣
21:24
Якут Хан
Какая нафиг война?! Ерунда это все... Вот Сергея Наильевича не стало((( это огромная потеря для нашего хоккея
21:15
Якут Хан
Употребитель)))) на календарь порой смотри))))
21:08
Якут Хан
Веселы, ну а ты то чего начинаешь? Сегодня 2 на календаре. Смейся дальше...
21:05
Якут Хан
А этот волк? Тоже мне хотел залечить.. в итоге когда я мысль пустил он заглох((
20:58
Якут Хан
Томас, с Новым годом!
20:53
Thomas_Boy_
Ага.
20:48
Якут Хан
Слышь Том
20:47
Якут Хан
Пойду выпью. Потом посмотрю. Иии..
20:40
Thomas_Boy_
Мы, чатлане, такие... Все воспринимаем близко.
20:40
Якут Хан
Граф говорит правду. Я бы посмотрел на вас когда он говорит. Порой ерунду, но он по сравнению с Вами иной человек
20:36
Якут Хан
Том, ты че так близко все воспринимаешь? Извини. И не горюй)) ничего личного
20:33
Thomas_Boy_
Якут Хан __________ Я не пацак, а чатланин. Не нравится пуская болтовня. Готов выигрывать - выигрывай без лишних слов. Языком трепать лучше после победы.
20:30
Якут Хан
Если че пиши утром. Я спать буду
20:27
Якут Хан
Тут есть волки и клоуны. Да и ты порой с рельсов сьезжаешь... мы выйдем из пиндосов. Они в академии не правильно русских понимают))))
20:26
Якут Хан
Том ты вроде норм пацак?! Че ненравится?
20:21
Якут Хан
и ты тоже
20:20
Thomas_Boy_
Если бы медали вручали за пустую болтовню, вы бы не вылезали из призеров.
20:01