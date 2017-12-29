Клим Костин: "Хорошо, что обыграли Швейцарию, психологически было тяжело после поражения"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин после победы над Швейцарией на чемпионате мира (5:2) отметил, что тренерский штаб помог исправить игру. 18-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

- Зачем мотали нервы нам и себе?

- Да не знаю (улыбается). Всегда начинаем вяло игру. Где-то что-то не получилось. В конце были похладнокровней. Будем продолжать в том же духе следующих матчах.

– Тяжелое начало периодов связано с несобранностью?

– Немного не могли найти свою игру, но в перерывах тренера нам подсказали что и как до мелочей. Мы исправили свою игру и начали забивать.

– Важно было сегодня победить?

– Конечно. Психологически тяжело было проиграть первый матч на турнире, поэтому хорошо, что добились победы.

– Боитесь, что "Баффало" вас задрафтует? – вопрос местного русскоязычного журналиста.

– Я уже выбран "Сент-Луисом" (улыбается).

- Кто-то из швейцарцев понравился?

- Видел у них много "масочников". Много перспективных ребят с хорошим катанием, владением клюшкой и броском. Все-таки, возраст имеет значение на этом турнире, поэтому швейцарским парням осталось добавить в уверенности.

- Завтрашний матч с Белоруссией будет принципиальным для обеих команд.

- Нам промыто нужно выполнить тренерскую установку. Если удастся, то выиграем этот турнир.

- Какая установка?

- Это секрет.

- По сравнению с первой игрой прибавили в выполнении установки.

- Да, у нас был перерыв, мы потренировались и разобрали каждый момент и исправили ошибки первой игры.

- "Нэшвиллу" проиграл "Сент-Луис".

- Ничего, дальше будет выигрывать.

- Видно, что вас не хватает.

- Да, я думаю, там Володя (Тарасенко​) все решает (смеется).

- На каком льду больше понравилось играть?

- На первой было жарковато, лед подтаивал после каждого периода, и была небольшая каша. Здесь прохладнее и увереннее было кататься. (Александр ЧЕХОВ, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Швейцария