Клим Костин: "Хорошо, что обыграли Швейцарию, психологически было тяжело после поражения"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин после победы над Швейцарией на чемпионате мира (5:2) отметил, что тренерский штаб помог исправить игру. 18-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.
- Зачем мотали нервы нам и себе?
- Да не знаю (улыбается). Всегда начинаем вяло игру. Где-то что-то не получилось. В конце были похладнокровней. Будем продолжать в том же духе следующих матчах.
– Тяжелое начало периодов связано с несобранностью?
– Немного не могли найти свою игру, но в перерывах тренера нам подсказали что и как до мелочей. Мы исправили свою игру и начали забивать.
– Важно было сегодня победить?
– Конечно. Психологически тяжело было проиграть первый матч на турнире, поэтому хорошо, что добились победы.
– Боитесь, что "Баффало" вас задрафтует? – вопрос местного русскоязычного журналиста.
– Я уже выбран "Сент-Луисом" (улыбается).
- Кто-то из швейцарцев понравился?
- Видел у них много "масочников". Много перспективных ребят с хорошим катанием, владением клюшкой и броском. Все-таки, возраст имеет значение на этом турнире, поэтому швейцарским парням осталось добавить в уверенности.
- Завтрашний матч с Белоруссией будет принципиальным для обеих команд.
- Нам промыто нужно выполнить тренерскую установку. Если удастся, то выиграем этот турнир.
- Какая установка?
- Это секрет.
- По сравнению с первой игрой прибавили в выполнении установки.
- Да, у нас был перерыв, мы потренировались и разобрали каждый момент и исправили ошибки первой игры.
- "Нэшвиллу" проиграл "Сент-Луис".
- Ничего, дальше будет выигрывать.
- Видно, что вас не хватает.
- Да, я думаю, там Володя (Тарасенко) все решает (смеется).
- На каком льду больше понравилось играть?
- На первой было жарковато, лед подтаивал после каждого периода, и была небольшая каша. Здесь прохладнее и увереннее было кататься. (Александр ЧЕХОВ, Алексей ШЕВЧЕНКО)