Клим Костин: "Год назад в Баффало случился провал, но это дела прошлого"

Нападающий молодежной сборной России Клим Костин заверил, что команда Валерия Брагина на предстоящем МЧМ превзойдет свой прошлогодний результат. Тогда российская "молодежка" вылетела в четвертьфинале.

- Контрольные игры на то и контрольные, чтобы выявить ошибки. Понять, что исправлять. Будем над этим работать. До прошлого сезона команда много лет постоянно была в медалях, а в Баффало год назад случился провал. Но это уже дела прошлого, надо просто было сделать правильные выводы. Уверен, тренеры подготовят нас для самого высокого результата, - цитирует Костин официальный сайт ФХР.

Сейчас российская сборная готовится к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувере и Виктории. Она попала в одну группу с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. В последнем товарищеском матче, который состоялся в понедельник, 24 декабря, россияне переиграли швейцарцев со счетом 4:1. В той игре Костин забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам.