05:18 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Клэйтон Келлер: "Сборная США смогла остановить Россию в третьем периоде"

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Нападающий молодежной сборной США Клэйтон Келлер после победы в матче группового турнира чемпионата мира над Россией (3:2) отметил, что его команда смогла сдержать соперника в третьем периоде. Форвард добавил, что с нетерпением ждет предстоящей игры с Канадой.

– Впереди большая игра с Канадой, – приводит официальный сайт ИИХФ слова Келлера. – Такой опыт выпадает не каждый день. С нетерпением ждем матча.

Мы упорно работали в матче с Россией и смогли остановить соперника в третьем периоде. Каждой звено сборной США может забить, но у нас еще все впереди. Думаю, мы на правильном пути.

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