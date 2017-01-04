Кирилл Ураков: "Россия стала сильнее по сравнению с первым матчем против США на турнире"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Ураков остался доволен победой над Данией (4:0) в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинальном матче россияне встретятся с США.

– Вчера пришлось переезжать из города в город, поэтому немного не выспались, но после победы настроение хорошее, – цитирует официальный сайт ФХР Уракова. – Впечатление от "Бэлл Центра"? Никогда еще не бывал на такой большой арене.

– Довольны своей игрой в матче с Данией?

– Доволен, что победили. У меня были ошибки, тренеры расскажут – какие именно, будем работать, исправлять их. Давление? На всех нас оказывается определенное давление, ведь мы представляем страну. Но я бы сказал, что это наоборот – окрыляет, придает сил.

– Команда стала сильнее по сравнению с первым матчем против США на турнире?

– Думаю, да. Мы сплотились и стали сильнее. Постоянно разговариваем после игр, обсуждаем игровые моменты, где нужно добавить.

Ни о каком недонастрое даже речи быть не может. Мы представляем интересы страны, настроены на сто процентов. Это такой турнир – возможно, раз в жизни доведется такое пережить.

Пока что самое сильное впечатление от Канады – это разница во времени, потому что перестроиться было тяжело, честно говоря. И арены – большие, громкие. На все наши матчи приходит много болельщиков, нас хорошо поддерживают: болельщиков сборной России всегда видно и слышно – это очень приятно.

– Игроки молодежной сборной, выигравшей МЧМ в 2011 году, записали для команды напутствие перед матчами плей-офф.

– Было здорово получить слова поддержки от ребят. Им тогда удался такой камбэк, они выиграли турнир. Конечно, мысль о том, что такие же парни, как и мы смогли это сделать в 2011 – добавляет нам уверенности в своих силах.