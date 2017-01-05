Кирилл Ураков: "Эмоций никаких не осталось"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Ураков после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что команда оставила все эмоции на льду. Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Эмоций никаких не осталось, – приводит официальный сайт ФХР слова Уракова. – Все бились друг за друга, старались, были единой командой. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые хорошо поддерживали нас сегодня и вообще на протяжении всего турнира, спасибо им большое.

После двух периодов рук никто не опускал, игра в принципе была наша – сравняли, хотели дожать, но не получилось. В матче за бронзовые медали нужно будет найти эмоции, сделать болельщикам подарок, пускай не золото, но бронза – тоже результат.