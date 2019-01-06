Кирилл Слепец: "Поменял бы свои три гола на один в ворота США"

Нападающий молодежной сборной России​ Кирилл Слепец, оформивший хет-трик в матче за 3-е место МЧМ против Швейцарии (5:2), признался, что обменял бы все свои голы на один в полуфинале против США (1:2). Также он отметил, что сейчас главное - медали.

– Вчера было досадно, – сказал Слепец в эфире "Матч ТВ". – Сегодня мы бились только за медали. Поменял бы все свои три гола на один вчера. Привет маме, люблю ее. Не важно, как мы сыграли, главное – медали.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею