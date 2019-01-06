02:51 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Кирилл Слепец: "Поменял бы свои три гола на один в ворота США"

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Нападающий молодежной сборной РоссииКирилл Слепец, оформивший хет-трик в матче за 3-е место МЧМ против Швейцарии (5:2), признался, что обменял бы все свои голы на один в полуфинале против США (1:2). Также он отметил, что сейчас главное - медали.

– Вчера было досадно, – сказал Слепец в эфире "Матч ТВ". – Сегодня мы бились только за медали. Поменял бы все свои три гола на один вчера. Привет маме, люблю ее. Не важно, как мы сыграли, главное – медали.

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