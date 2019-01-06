Кирилл Слепец: "Нужно меньше играть в своей зоне"

Автор первого гола в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира нападающий сборной России Кирилл Слепец в перерыве встречи против Швейцарии отметил, что команде хватает сил. По его мнению, во втором периоде нужно играть лучше в обороне.

– Все равно, это тяжелый матч, – сказал Слепец в эфире "Матч ТВ". – Вратарь нас подтаскивает. Хорошо, что забили два. Нужно прибавлять в обороне. Во втором периоде надо продолжать играть в атаке и поменьше в своей зоне. Это наша последняя игра на этом турнире, поэтому силы нашлись.

Трансляция матча Россия – Швейцария

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею