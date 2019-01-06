00:47 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Кирилл Слепец: "Нужно меньше играть в своей зоне"

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Автор первого гола в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира нападающий сборной России Кирилл Слепец в перерыве встречи против Швейцарии отметил, что команде хватает сил. По его мнению, во втором периоде нужно играть лучше в обороне.

– Все равно, это тяжелый матч, – сказал Слепец в эфире "Матч ТВ". – Вратарь нас подтаскивает. Хорошо, что забили два. Нужно прибавлять в обороне. Во втором периоде надо продолжать играть в атаке и поменьше в своей зоне. Это наша последняя игра на этом турнире, поэтому силы нашлись.

Трансляция матча Россия – Швейцария

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