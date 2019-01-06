Кирилл Слепец: "Мы заслуживали бронзу как минимум"

Автор хет-трика в матче за бронзу со Швейцарией (5:2) на молодежном чемпионате мира Кирилл Слепец​ подвел итоги встречи и турнира. По его словам, российская команда заслужила минимум 3-е место.

– Эмоции только положительные, – сообщил Слепец. – Так должно было быть. Мы заслужили этого, как минимум.

– Какой момент больше всего запомнился?

– Когда нас Петр Кочетков выручал. Таких моментов было много – спасибо ему.

– Как отошли от поражения в полуфинале?

– Мы собрались командой и решили, что нужно грамотно закончить турнир на победной ноте с хорошим настроением. Вчера было досадно, поэтому поговорил с родителями в первый раз за турнир. (Андрей Броцкий)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею