Кирилл Слепец: "Мы заслуживали бронзу как минимум"

Автор хет-трика в матче за бронзу со Швейцарией (5:2) на молодежном чемпионате мира Кирилл Слепец подвел итоги встречи и турнира. По его словам, российская команда заслужила минимум 3-е место.
– Эмоции только положительные, – сообщил Слепец. – Так должно было быть. Мы заслужили этого, как минимум.
– Какой момент больше всего запомнился?
– Когда нас Петр Кочетков выручал. Таких моментов было много – спасибо ему.
– Как отошли от поражения в полуфинале?
– Мы собрались командой и решили, что нужно грамотно закончить турнир на победной ноте с хорошим настроением. Вчера было досадно, поэтому поговорил с родителями в первый раз за турнир. (Андрей Броцкий)
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