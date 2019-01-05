Кирилл Слепец: "Мы с Галимовым сегодня подвели"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Слепец признался, что виноват в поражении команды в полуфинале чемпионата мира от США (1:2) и пообещал реабилитироваться в матче за третье место.

– Хороший матч провели. Не хватило чуть-чуть, чтобы шайба пересекла линию.

– Какие, на ваш взгляд, были главные ошибки?

– Я думаю наше меньшинство. Думаю, мы с Галимовым сегодня подвели. Обычно мы в меньшинстве создавали моменты, а тут нам забили.

– Что говорил Брагин перед третьим периодом, на последних минутах?

– И так все понимали, что надо все отдать.

– Матч за бронзу, это ведь тоже игра за медали.

– Безусловно, завтра мы постараемся забыть матч. Соберемся с мыслями, будем биться за медаль. Она будет для нас на вес золота.

– Вы действительно считаете себя виноватым? В чем же ваша вина?

– Я не говорю, что именно виноват, но меньшинство сегодня не сыграло.

– Видно было, что у команды не опускались руки, когда счет стал 0:2.

– На таком турнире руки не опускаются до самой последней секунды. Нам просто чуть-чуть не повезло.

– Что скажет о не засчитанном голе?

– Да нечего говорить, это уже никак не изменит результат.

– Психологически это как-то повлияло на команду?

– Никак. Мы до конца верили, что мы забьем.

– Американцы провоцировали вас, как чехи и канадцы?

– Это неважно, кто как играет. Важна наша игра. Она сегодня была одной из лучших на турнире. (Алексей Шевченко)

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