Кирилл Слепец: "Мы с Галимовым сегодня подвели"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Слепец признался, что виноват в поражении команды в полуфинале чемпионата мира от США (1:2) и пообещал реабилитироваться в матче за третье место.
– Хороший матч провели. Не хватило чуть-чуть, чтобы шайба пересекла линию.
– Какие, на ваш взгляд, были главные ошибки?
– Я думаю наше меньшинство. Думаю, мы с Галимовым сегодня подвели. Обычно мы в меньшинстве создавали моменты, а тут нам забили.
– Что говорил Брагин перед третьим периодом, на последних минутах?
– И так все понимали, что надо все отдать.
– Матч за бронзу, это ведь тоже игра за медали.
– Безусловно, завтра мы постараемся забыть матч. Соберемся с мыслями, будем биться за медаль. Она будет для нас на вес золота.
– Вы действительно считаете себя виноватым? В чем же ваша вина?
– Я не говорю, что именно виноват, но меньшинство сегодня не сыграло.
– Видно было, что у команды не опускались руки, когда счет стал 0:2.
– На таком турнире руки не опускаются до самой последней секунды. Нам просто чуть-чуть не повезло.
– Что скажет о не засчитанном голе?
– Да нечего говорить, это уже никак не изменит результат.
– Психологически это как-то повлияло на команду?
– Никак. Мы до конца верили, что мы забьем.
– Американцы провоцировали вас, как чехи и канадцы?
– Это неважно, кто как играет. Важна наша игра. Она сегодня была одной из лучших на турнире. (Алексей Шевченко)
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