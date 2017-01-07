Кирилл Капризов: "За "Миннесотой" не слежу, мне еще надо многое доказывать в "Салавате Юлаеве"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов считает, что самый сложный момент для команды был после двух поражений на старте, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде. Золотые медали завоевали хоккеисты США, канадцы стали вторыми.

– Самый тяжелый момент был после второго поражения в группе, нам надо было больше общаться внутри команды, чтобы сплотиться. Нельзя было опускать руки. Тем более что при такой форме турнира все решается не в группе, а в играх на вылет. Рад, что все себя перебороли

– Без вас с Воробьевым просел "Салават Юлаев".

– Мы следили за выступлением, ведь часто в Канаде было утром нечего делать. Но из "Салавата" нам пока никто не звонил.

– Брагин сказал, что вы смотрелись поинтереснее Тарасенко в 2011

– Не знаю даже, как так можно было сказать. Тем более тогда ребята стали чемпионами. Приятно слышать такое, но со мной ничего не изменится. Я останусь таким, какой есть. Что касается Тарасенко, то было приятно посмотреть видео с его пожеланиями, также как и от Кузнецова, Орлова, Зайцева. Когда слушаешь ребят, которые столько прошли, то понимаешь еще больше, какая честь сыграть на таком турнире за сборную своей страны.

– За Миннесотой, которая вас задрафтовала, следите?

– Рано еще, есть другая зеленая команда. Мне еще надо многое доказывать в "Салавате Юлаеве".