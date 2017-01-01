Кирилл Капризов: "Смотрел матчи Дании – сильная команда"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) выразил мнение, что команда прибавляет, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. В четвертьфинале россияне встретятся с Данией.

– Опять играете с датчанами.

– С ними да? Я смотрел их матчи – сильная команда. Они победили в двух матчах. Будем готовиться.

– Чувствуете, что добавляете по ходу турнира?

– Наверное. Стараемся исключать ошибки и все получается гораздо лучше. Действуем правильно по заданию и в матче со Словакией много получилось.