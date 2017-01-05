02:33 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Кирилл Капризов: "Пять буллитов? Нас сразу предупредили, что так будет"

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Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что команда знала о формате буллитов, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Форвард выразил сожаление по поводу поражения.

– Не знаю, что говорить сейчас, такое неприятное поражение, и в счете отыгрались, но на буллитах, к сожалению, проиграли.

– Вы не знали, что серия будет состоять как минимум из пяти попыток?

– Нет, нас сразу предупредили, что будет так.

– А почему побежали радоваться?

– Наверное, не все услышали это.

– Что изменили со сравнению с первым матчем с американцами, за счет чего прибавили?

– Старались выполнять тренерскую установку, вот и все.

– Как найти силы на завтрашний матч?

– Не знаю, отдыхать, готовиться к следующей игре. Сейчас уже ничего не вернешь обратно.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RW.irk

polo-1 Странно. Похоже Брагин тоже не слышал про пять буллитов, судя по его реакциию ========= И какая же у него была реакция?! Кроме того, что начал пихать тем, кто побежал на лёд, я больше никакой реакции не видел)) Не говоря уже о том, что тренеры называют судьям фамилии первых бьющих....

02:53

кубань чемпион

Кирил Мужик, все у Вас хорошо будет. Повезло амерам, так бывает, им еще 1941 повезло что гитлер на СССР напал, все золото с европы собрали и галимыми бумажками свет заполонили, бывает. Только ведь Бог не ярмошка видит немножко.

02:50

polo-1

Странно. Похоже Брагин тоже не слышал про пять буллитов, судя по его реакциию

02:47

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