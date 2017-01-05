Кирилл Капризов: "Пять буллитов? Нас сразу предупредили, что так будет"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что команда знала о формате буллитов, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Форвард выразил сожаление по поводу поражения.
– Не знаю, что говорить сейчас, такое неприятное поражение, и в счете отыгрались, но на буллитах, к сожалению, проиграли.
– Вы не знали, что серия будет состоять как минимум из пяти попыток?
– Нет, нас сразу предупредили, что будет так.
– А почему побежали радоваться?
– Наверное, не все услышали это.
– Что изменили со сравнению с первым матчем с американцами, за счет чего прибавили?
– Старались выполнять тренерскую установку, вот и все.
– Как найти силы на завтрашний матч?
– Не знаю, отдыхать, готовиться к следующей игре. Сейчас уже ничего не вернешь обратно.
RW.irk
polo-1 Странно. Похоже Брагин тоже не слышал про пять буллитов, судя по его реакциию ========= И какая же у него была реакция?! Кроме того, что начал пихать тем, кто побежал на лёд, я больше никакой реакции не видел)) Не говоря уже о том, что тренеры называют судьям фамилии первых бьющих....
02:53
кубань чемпион
Кирил Мужик, все у Вас хорошо будет. Повезло амерам, так бывает, им еще 1941 повезло что гитлер на СССР напал, все золото с европы собрали и галимыми бумажками свет заполонили, бывает. Только ведь Бог не ярмошка видит немножко.
02:50
polo-1
Странно. Похоже Брагин тоже не слышал про пять буллитов, судя по его реакциию
02:47