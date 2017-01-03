Кирилл Капризов: "Первый гол надломил Данию"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после матча 1/4 финала чемпионата мира с Данией (4:0) выразил мнение, что первый гол надломил соперника, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Датчане тут устроили пару сенсаций, но вы им не дали шансов.

– Так мы тоже настраивались серьезно. Да, я согласен, что у соперника хорошие, быстрые ребята, есть исполнители. Немного повезло с первым голом. Возможно, он надломил соперника. Повезло.

– Важно с кем играть в полуфинале?

– Нет.

– Вы довольны, как добавляет команда?

– Да. Конечно, нам хотелось большего на групповом этапе, но мы все равно добавляем.