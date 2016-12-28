08:23 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Кирилл Капризов: "На МЧМ любой может обыграть любого"

0
0
0

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после победы над Латвией в матче молодежного чемпионата мира (9:1) отметил, что команда выполнила тренерскую установку. Также он считает, что на МЧМ нужно ответственно готовиться к каждой игре, так как соперники равны.

- Хорошо, что выиграли, - цитирует пресс-служба ФХР Капризова. - Для нас это была очень важная победа - для настроения в команде и для того, чтобы мы начали получать удовольствие от игры. Старались выполнить тренерскую установку. Конечно, в каких-то моментах не все получилось, но в основном задачу выполнили.

На молодежном чемпионате мира надо к каждому матчу готовиться и ответственно подходить к игре, как показывает практика, любой может обыграть любого. Спасибо партнерам, которые сегодня здорово играли, они все делали, чтобы мне оставалось только в ворота попадать.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12925

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ