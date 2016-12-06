Кирилл Капризов: "Мне никто не гарантирует места в молодежной сборной России"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов в преддверии молодежного чемпионата мира в Канаде (26 декабря – 5 января) подчеркнул, что окончательная заявка национальной команды определится лишь по итогам сборов. В групповом турнире российская сборная встретится с командами США, Канады, Словакии и Латвии.

– У нас должна быть хорошая команда, – цитирует сайт КХЛ Капризова. – Валерий Николаевич, думаю, соберет всех боеспособных ребят, с характером. Мне еще нужно туда попасть, никто не гарантирует места. На сборах посмотрим, как все будет происходить.

Брагин берет в команду ребят с характером, тех, кто способен бороться до конца и играть на победу при любом счете. За счет самоотдачи и работоспособности все стараются доставать матчи из последних сил. Бог видит сверху, помогает нам забивать эти голы в конце.

Валерий Николаевич и добрый, и жесткий. У всех свой подход. Он может с каждым поговорить, где-то пошутить. И с ним можно спокойно пообщаться. В хоккее – да, он жесткий: любой игрок должен выполнять все его требования. Что он говорит, то и нужно делать.