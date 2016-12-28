Кирилл Капризов: "Личная статистика роли не играет"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после матче группового турнира молодежного чемпионата мира против команды Латвии (9:1) отметил, что для него личная статистика роли не играет. По словам форварда, оформившего хет-трик, игру с Канадой разобрать пока не удалось, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

- Для вас матч получился удачным, ведь вы набрали 5 очков, забив три шайбы.

- И все-таки главное, что команда победила. Нам нужна была победа, а личная статистика роли не играет.

- Ваши партнеры считают, что это был непростой матч. В чем сложность?

- Соперник старался втыкаться, нам очень нормально прилетало. Да вы и сами видели, особенно во втором периоде. Нам же надо было придерживаться тактики. Когда мы все выполняли – у нас все шло отлично. Но как только отходили, то возникали проблемы.

- Сегодня первое звено набрало много очков.

- Очень хорошо и у Рыкова получилось, и у Воробьева.

- Как разбирали матч с Канадой или просто решили забыли его?

- Мы еще будем разбирать, так как накануне приехали поздно в гостиницу и надо было отдыхать и готовиться к следующему матчу.