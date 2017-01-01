Кирилл Капризов: "Хотели другого, но знаем, над чем надо работать"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что этот этап получился тяжелым, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. В четвертьфинале россияне встретятся с Данией.
– Не самая яркая игра.
– Накал был большой, ведь нам нужно было обязано выигрывать. Но мы создали моментов, попали во все штанги. Не все пошло с реализацией, но все-таки мы довели встречу до победы.
– Как игра в группе? Все-таки два поражения.
– У нас были тяжелые матчи. Конечно, мы хотели другого. Но зато знаем, над чем надо работать.
– Вы против Словакии не набрали очки.
– А неважно, кто у нас тут забивает. Главное, чтобы был результат.