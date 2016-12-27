Кирилл Капризов: Хорошо, что забили Канаде – но это слабое утешение"

Капитан молодежной сборной России Кирилл Капризов после поражения от команды Канады в стартовом матче чемпионата мира (3:5) посетовал на ненужные удаления, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам хоккеиста, россияне не очень грамотно сыграли тактически.

– Что случилось в середине игры? - вопрос Каризову.

– Ненужные удаления. Из-за них пропустили голы. Плюс мы не очень хорошо сыграли тактически. Не совсем правильно. Надо было все делать быстрей, а мы делали все медленно.

– Некоторые твои партнеры говорят, что вы не привыкли к маленьким площадкам?

– Да все нормально, как мне кажется. Мы же на маленькой площадке работали в Новогорске. Плюс были три матча – один со СКА и два в Кингстоне. Не думаю, что в этом проблема.

– В чем канадцы нас превзошли?

– Точно не в настрое – он у всех был в порядке. По броскам превзошли – посмотрите статистику матча. Они же в два раза больше бросили.

– Тяжело будет с Латвией?

– Надо просто забыть эту игру и не переживать. У нас же завтра дневной матч и сейчас надо приехать в гостиницу, отдохнуть и не думать о плохих вещах. Надо готовиться к завтрашней игре.

– Какие были положительные моменты?

– Так мы проиграли.

– И все-таки.

– Голы забили. Мы в последнее время не могли поразить ворота соперников. Одна шайба с Данией, ничего не забили шведам. Впрочем, это слабое утешение, так как главное результат.

Трансляция матча Канада – Россия