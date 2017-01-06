Кирилл Капризов: "Этот чемпионат мира запомнится на всю жизнь"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) отметил игру голкипера команды Ильи Самсонова, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Форвард подчеркнул, что этот турнира навсегда останется в его памяти.
– Как после вчерашнего поражения удалось с утра заставить себя встать и поехать? - вопрос Капризову.
– Было тяжело, но постарались перебороть себя и забыть тот матч, чтобы хорошо отыграть последнюю встречу, порадовать болельщиков и самих себя.
– Шведы прилично вас перебросали…
– Да, но Илюха (Самсонов) здорово сыграл, пытались блокировать многие броски и использовать свои моменты.
– Брагину снова удалось собрать отличный коллектив.
– С каждым матчем мы становились все дружнее и все время добавляли.
– Вы установили рекорд – больше вас на одном турнире не забивал ни один российский хоккеист.
– Главное – командный результат. Хотя, конечно, это приятно.
– Это тот турнир, который запомнится на всю жизнь?
– Конечно. Раз в жизни бывает молодежный чемпионат мира. Ну, или, как в моем случае, два раза.