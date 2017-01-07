Кирилл Капризов: "Ехал на ЧМ с пониманием, что от меня ждут многого"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил, что во время молодежного чемпионата мира спокойно реагировал на шутки в свой адрес. По его словам, американцы пытались провоцировать, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

- Я ехал на турнир с пониманием, что от меня ждут многого, поэтому было интересно. Соперники смотрели на меня иначе, чем раньше. Ездили, подкалывали. И, конечно, провоцировали - без этого никуда. Что-то американцы пытались на своем матерном говорить. Эти вещи я немного понимаю (смеется). В ответ я им просто улыбался. Я же веселый человек. А какая разница, если всего понять было невозможно? Ездить с каменным лицом у меня все равно не получится.

- Ваш шведский одноклубник Умарк вам писал по ходу турнира?

- После моего хет-трика написал, поздравил. Правда, потом мы обыграли шведов, и теперь уже я могу ее немного потравить по возвращению в клуб. Почему бы и нет?