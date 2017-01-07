Кирилл Капризов: "Брагин для меня как второй отец"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов сказал, что многому научился у Валерия Брагина за время, проведенное в молодежной команде, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде. Золотые медали завоевали хоккеисты США, канадцы стали вторыми.

– Мы искренне радовались бронзе, ведь после обидного проигрыша в финале не хотелось становиться четвертыми. Эмоций после полуфинала не было, пришлось поговорить с ребятами, собраться. Буллиты? С ними какая-то проблема. Брагин об этом говорил все сборы. Не знаю, почему с ними не идет. Надо работать.

– О чем говорили с ним три часа?

– О хоккее, о жизни. На разные темы. Он многое мне рассказал, что должно помочь в дальнейшем. Можно сказать, что стал как второй отец. Обещал, что позвоню ему, когда истечет контракт, чтобы посоветоваться, что делать дальше. За полтора года, проведенные в молодежке, я у него многому научился.