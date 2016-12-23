Кирилл Капризов: "Беспокоит низкая результативность сборной России"

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после поражения в выставочном матче со Швецией (0:4) в интервью ФХР подчеркнул, что результат игры является закономерным. По словам форварда, низкая результативность команды вызывает беспокойство перед стартом молодежного чемпионата мира.

- Итоговый счет соответствует происходившему на площадке?

- Наверное, все закономерно. В первом периоде соперник нас перебросал почти в три раза, дважды забил, почти все время провел в нашей зоне. Во втором периоде у нас стало что-то получаться впереди, создавали моменты, но свое не реализовали. Заковыряй одну, можно было цепляться. Получается, сами виноваты.

- Кроме реализации, что не получилось?

- Допустили много тактических ошибок, не сумели выполнить указания тренера.

- Одна заброшенная шайба за сто восемьдесят минут игрового времени в трех контрольных матчах. Как объясните это?

- Такая низкая результативность беспокоит. Мы очень серьезно готовились, и проделанная работа не должна пройти даром. Турнир еще даже не начался, поэтому итоги нашей работы подводить рано. Контрольные игры остаются в прошлом, надо принять их результат, сделать выводы, помнить о допущенных ошибках. Отдаем себе отчет, какого уровня хоккей будет на чемпионате мира, и, чтобы выступить успешно, надо ему соответствовать.