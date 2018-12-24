Казахстан назвал состав сборной на молодежный чемпионат мира

Стал известен состав сборной Казахстана на молодежный чемпионат мира. Напомним, что турнир пройдет в Ванкувере с 27 декабря по 6 января. Казахи сыграют в одной группе с командами США, Словакии, Финляндии и Швеции.

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари: Еремеев Демид, Каратаев Денис (оба – "Снежные Барсы"), Нурек Владислав ("Алтай").

защитники: Данияр Самат, Орехов Валерий, Шинкарецкий Евгений, Мусабаев Ернар, Королев Артем, Муратов Давид (все – "Снежные Барсы"), Хрипков Ярослав ("Алтай Торпедо")

нападающие: Данияр Саян, Гатиятов Артур, Макуцкий Давыд, Верещагин Иван, Жорабек Айдос, Муратов Батырлан, Бойко Олег, Гусейнов Диас, Мусоров Максим, Митенков Дмитрий (все – "Снежные Барсы"), Третьяковский Данил ("Алтай Торпедо"), Буяльский Андрей, Демин Руслан (оба – "Темиртау").