Капризов – лучший форвард МЧМ, Самсонов – в символической сборной

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов признан организаторами лучшим форвардом завершившегося в Канаде чемпионата мира. Форвард забросил девять шайб и помог команде завоевать бронзовые медали. Лучшим защитником стал канадец Тома Шабо, лучший вратарь – швед Феликс Сандстрем.

Самым ценным игроком чемпионата по версии журналистов стал Шабо. В символическую сборную вошли: Илья Самсонов (Россия) – Тома Шабо (Канада), Чарли Макэвой (США) – Кирилл Капризов (Россия), Александр Нюландер (Швеция), Клэйтон Келлер (США).

Напомним, победу в турнире одержали американцы, переигравшие в финале Канаду в серии буллитов.