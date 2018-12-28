Капризов дал совет молодежной сборной России

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов​ в интервью официальному сайту КХЛ подвел личные итоги года, рассказал о целях по результативности на сезон и отметил старт сборной России на молодежном чемпионате мира.

– Вчера сборная России провела первый матч на молодежном чемпионате мира. Смотрели встречу с Данией?

– Я вчера очень рано отрубился, зато и проснулся ни свет, ни заря, даже без будильника. Поэтому успел зацепить матчи финнов с казахами и канадцев со Швейцарией. А наших видел только в обзоре в Интернете.

– Удивились счету?

– А чему тут удивляться? 4:0 – хорошая победа для старта турнира.

– Канадцы им забросили 14 в первой игре!

– Да, какая разница. Забросить можно сколько угодно, сегодня одну команду можно разгромить 15:0, а завтра проиграть ей 3:4. Тем более, сборная России проводила первый матч, это всегда непросто. Следующие игры покажут, что у нас за команда. Желаю удачи нашим парням и буду переживать за них.

– Вы два раза играли на молодежном чемпионате мира. Какой самый главный совет можете дать ребятам, которые дебютируют на этом турнире?

– Думаю, волнение у ребят прошло еще в первом периоде матча с датчанами. А главный совет – получайте удовольствие от того, где вы находитесь. На молодежном чемпионате мира удается сыграть всего раз или два в жизни. И лично мое мнение – это турнир, который очень сильно помогает в дальнейшей карьере.