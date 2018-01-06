07:03 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Капитан сборной Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ

Пятница. Баффало. Швеция - Канада - 1:3. Разочарование шведов, которые проиграли в финале молодежного чемпионата мира. Фото 2018.worldjunior.hockey
Пятница. Баффало. Швеция - Канада - 1:3. Разочарование шведов, которые проиграли в финале молодежного чемпионата мира. Фото 2018.worldjunior.hockey
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Сегодня сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира, в финале оказавшись сильнее Швеции (3:1). На церемонии награждения капитан шведской команды Лиас Андерссон выбросил свою медаль на трибуны. На этом турнире он набрал 7 (6+1) очков в семи встречах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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ВеликийПашаБуре

Юношеский максимализм, плюс позерство. Что ты, серебро ему видишь не дорого. Я приколюсь если если это будет его последнее серьезное спортивное достижение. Макс Балмочных поддержи.

13:08

lisenkoff

На видео четко видно, что он её не выбросил, а аккуратно бросил конкретному человеку в руки. Неуважения тут никакого явно нет. Его дело как поступать со своей медалью.

12:42

muzsolini

Я бы на его месте племяннику бы подарил в таком случае.

12:10

muzsolini

Он просто знал, что когда будет на неё смотреть, то будет вспоминать не достижение, а поражение. Потому что он не выиграл серебро, и проиграл золото.

12:09

novic

Зачем?

12:06

Tribunal Z

Правильно. Он считает что его команду засудили.

11:56

Тропическая гемангиома Мовсисяна

русских давно бы в допинге обвинили за такую дерзость)))

11:21

docidoc

Сильный поступок! Настоящий боец... Есть только первое место!!!! Остальные гирлянды для неудачников.

11:15

Gumbert

не капитанский поступок

10:52

Овен0464

Ценны только две медали: золото и бронза! Всё остальное - поражение!

10:47

sabitt

Поступок не капитана,а обиженной и неуравновешенной девочки!

10:41

bibik.i

Это медаль шведа и он её заработал своей игрой, вот некоторые медали продают и что?

10:27

egoshin-alex

За такое дисквал обязателен.

09:51

tigana.1982

Да он ее целенаправленно бросил...

09:37

drJekil

Вот так вот, чел даже на лед не выходил, а серебряный призер)) За что тут штрафовать? Многие расценивают второе место, как поражение. Это правильная мотивация. А значение это куска металла только сам спортсмен оценить может.

09:27

Кол Колыч

это протест на предвзятое судейство... в третьем периоде судьи свистели в одну сторону

09:00

индеец_Джо

Думаю, что шведскую федерацию оштрафуют.

08:56

Thomas_Boy_

Первая моя медаль была бронзовой. Если бы перед началом турнира мне сказали, что она будет бронзовой, я бы мысленно ее выбросил. Но после того забоя, что был в реальности, меня и она более чем порадовала.

08:30

Lyta

У шведов есть сво аршавины

08:22

Братчанин

За такое неуважение уже пора и дисквалификации применять...

08:18