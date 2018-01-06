Капитан сборной Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ

Сегодня сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира, в финале оказавшись сильнее Швеции (3:1). На церемонии награждения капитан шведской команды Лиас Андерссон выбросил свою медаль на трибуны. На этом турнире он набрал 7 (6+1) очков в семи встречах.
The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC– Mike Banks (@mbanks84) 6 января 2018 г.
Материалы других СМИ
ВеликийПашаБуре
Юношеский максимализм, плюс позерство. Что ты, серебро ему видишь не дорого. Я приколюсь если если это будет его последнее серьезное спортивное достижение. Макс Балмочных поддержи.
13:08
lisenkoff
На видео четко видно, что он её не выбросил, а аккуратно бросил конкретному человеку в руки. Неуважения тут никакого явно нет. Его дело как поступать со своей медалью.
12:42
muzsolini
Я бы на его месте племяннику бы подарил в таком случае.
12:10
muzsolini
Он просто знал, что когда будет на неё смотреть, то будет вспоминать не достижение, а поражение. Потому что он не выиграл серебро, и проиграл золото.
12:09
novic
Зачем?
12:06
Tribunal Z
Правильно. Он считает что его команду засудили.
11:56
Тропическая гемангиома Мовсисяна
русских давно бы в допинге обвинили за такую дерзость)))
11:21
docidoc
Сильный поступок! Настоящий боец... Есть только первое место!!!! Остальные гирлянды для неудачников.
11:15
Gumbert
не капитанский поступок
10:52
Овен0464
Ценны только две медали: золото и бронза! Всё остальное - поражение!
10:47
sabitt
Поступок не капитана,а обиженной и неуравновешенной девочки!
10:41
bibik.i
Это медаль шведа и он её заработал своей игрой, вот некоторые медали продают и что?
10:27
egoshin-alex
За такое дисквал обязателен.
09:51
tigana.1982
Да он ее целенаправленно бросил...
09:37
drJekil
Вот так вот, чел даже на лед не выходил, а серебряный призер)) За что тут штрафовать? Многие расценивают второе место, как поражение. Это правильная мотивация. А значение это куска металла только сам спортсмен оценить может.
09:27
Кол Колыч
это протест на предвзятое судейство... в третьем периоде судьи свистели в одну сторону
09:00
индеец_Джо
Думаю, что шведскую федерацию оштрафуют.
08:56
Thomas_Boy_
Первая моя медаль была бронзовой. Если бы перед началом турнира мне сказали, что она будет бронзовой, я бы мысленно ее выбросил. Но после того забоя, что был в реальности, меня и она более чем порадовала.
08:30
Lyta
У шведов есть сво аршавины
08:22
Братчанин
За такое неуважение уже пора и дисквалификации применять...
08:18