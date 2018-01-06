Капитан сборной Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ

Сегодня сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира, в финале оказавшись сильнее Швеции (3:1). На церемонии награждения капитан шведской команды Лиас Андерссон выбросил свою медаль на трибуны. На этом турнире он набрал 7 (6+1) очков в семи встречах.

The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC – Mike Banks (@mbanks84) 6 января 2018 г.