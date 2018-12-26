Капитан сборной России на МЧМ-2019 Костин: "Я очень горд что парни и главный тренер доверили мне эту роль"

Капитаном молодежной сборной России на чемпионате мира-2019 будет нападающий Клим Костин. Его ассистентами станут нападающий Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.

Костин отметил, что горд стать капитаном команды.

– Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд что парни и главный тренер доверили мне эту роль, я постараюсь не подвести их, – приводит официальный сайт ФХР слова Костина. – Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.