01:21 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Капитан сборной России Костин закрыл уши после гола на МЧМ. Вчера он "послал" болельщиков

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Молодежная сборная России вернула преимущество в две шайбы в матче за 3-е место чемпионата мира против Швейцарии. Капитан российской команды Клим Костин​ в середине второго периода точнейшим броском поразил ворота.

Свой шайбу он отпраздновал, закрыв показательно уши. Вчера после поражения от США в 1/2 финала турнира Костин послал трибуны, за что затем извинился.

Трансляция матча Россия – Швейцария

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
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