Капитан сборной России Костин закрыл уши после гола на МЧМ. Вчера он "послал" болельщиков

Молодежная сборная России вернула преимущество в две шайбы в матче за 3-е место чемпионата мира против Швейцарии. Капитан российской команды Клим Костин​ в середине второго периода точнейшим броском поразил ворота.

Свой шайбу он отпраздновал, закрыв показательно уши. Вчера после поражения от США в 1/2 финала турнира Костин послал трибуны, за что затем извинился.

Klim Kostin scores to make it 3-1 and let's fans know how he felt about the booing yesterday. The crowd offered up their opinions as well. #WJC2019 #STLBlues pic.twitter.com/KaSjERfSaD – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 5 января 2019 г.

Трансляция матча Россия – Швейцария

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