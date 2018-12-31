Капитан сборной России Костин: "Когда ты на одной скамейке с Брагиным, подсознательно думаешь, что игра все равно будет наша"

Капитан молодежной сборной России Клим Костин прокомментировал сумасшедший камбэк в матче против Швейцарии (7:4), удаление до конца игры Ивана Муранова и подготовку к встрече с Канадой, которая состоится 1 января в 4 утра по московскому времени.

- Нас предупреждали, что будут провоцировать, - признался Костин. - И в эпизоде с удалением Ивана Муранова швейцарец, конечно, его спровоцировал. Он его первым толкнул. Не думаю, что Ване надо было так отвечать. Может быть, надо было как-то по-другому сделать.

- Муранов сейчас расстроенный в раздевалке?

- Расстроенный? Да нет. Мы же одна большая семья, мы его не будем ругать за то, что он сделал! Наоборот, мы поддержали его. Он этот эпизод отработает. Выйдет на следующую игру и исправится.

- Как вам Канада? Вы же видели уже ее матчи на турнире?

- Хорошие сплоченные ребята. Хорошо чувствуют друг друга, хорошо катаются, с поднятой головой. Защитники тоже хорошо катаются, у них хороший первый пас. Приличная команда, но играть с ними можно. Нам хватит мастерства.

- Нервничали на скамейке, когда счет становился 0:2 и 1:3?

- Конечно, нервы были. Но когда ты находишься на одной скамейке с Валерием Николаевичем, подсознательно думаешь, что эта игра все равно будет наша. Он вселяет уверенность в людей. Все ребята выходят биться за него. (Алексей Шевченко)

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